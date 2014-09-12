Порошенко выступит на заседании Атлантического совета

Порошенко в своем выступлении расскажет о противостоянии Украины с Кремлем, передает Еспресо.TV, со ссылкой на Atlantic Council.

Выступление и общение с аудиторией запланированы после его встречи с президентом Обамой и обращения к совместной сессии Конгресса.

Также Порошенко хочет рассказать мировому сообществу, в чем он видит помощь Соединенных Штатов и трансатлантического сообщества в борьбе с нашествием российских военных сил.

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В ходе мероприятия, Атлантическим Советом Петру Порошенко будет вручена Международная награда гражданина в знак признания его неизменной приверженности свободной и демократической Украине, и важности этого дела для свободной и мирной Европы.

Напомним, несмотря на соглашение о прекращении огня, бои на юго-востоке Украины продолжаются, правительство России напало регулярными армейскими подразделениями из-за нежелания, чтобы Украина проводила демократические сдвиги и создала ассоциацию с Европейским Союзом. Президент Порошенко ищет дополнительную поддержку со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза, которые готовят дальнейшие санкции против России.