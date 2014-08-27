Еврокомиссар: реализация ассоциации между Украиной и ЕС - "политический конфликт" с торговыми последствиями
01:21, 27 августа 2014Политика
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Европейский комиссар по вопросам торговли Карел Де Гухт назвал "политическим конфликтом, который имеет так называемые торговые последствия" вопросы возможных экономических последствий от реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Де Гухт назвал "политическим конфликтом", который имеет так называемые торговые последствия, вопросы реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС / УНИАН
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Минске по завершении переговоров в формате Украина-Таможенный Союз-ЕС.
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"Фактически, речь идет о политическом конфликте, который имеет торговые последствия, а не наоборот. Я верю, что мы можем найти решение для так называемых торговых последствий глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Процесс (обсуждение - УНИАН) продолжается на техническом уровне, и 12 сентября мы снова соберемся в Брюсселе на политическом уровне", - сказал он.
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