В парламенте закончилось голосование по кандидатуре спикера
22:25, 06 июля 2006Политика
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По информации источников, практически все голоса отданы за лидера социалистов Александра Мороза...
В парламенте закончилось голосование по кандидатуре председателя Верховной Рады Украины.
Как сообщили члены счетной комиссии, подсчет будет продлится около получаса.
Как передает корреспондент УНИАН, члены счетной комиссии занесли бюллетени в комнату, где будет проводиться подсчет. Эту комнату окружили депутаты от фракции Партии регионов.
По информации источников, практически все голоса отданы за лидера социалистов Александра МОРОЗА.
Напомним, что в бюллетени для голосования за кандидатуру председателя ВР были внесены две кандидатуры – Николая АЗАРОВА (фракция Партии регионов) и лидера социалистов А.МОРОЗА.
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