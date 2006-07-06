В парламенте закончилось голосование по кандидатуре спикера

В парламенте закончилось голосование по кандидатуре председателя Верховной Рады Украины.

Как сообщили члены счетной комиссии, подсчет будет продлится около получаса.

Как передает корреспондент УНИАН, члены счетной комиссии занесли бюллетени в комнату, где будет проводиться подсчет. Эту комнату окружили депутаты от фракции Партии регионов.

По информации источников, практически все голоса отданы за лидера социалистов Александра МОРОЗА.

Напомним, что в бюллетени для голосования за кандидатуру председателя ВР были внесены две кандидатуры – Николая АЗАРОВА (фракция Партии регионов) и лидера социалистов А.МОРОЗА.