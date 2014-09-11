Силы АТО попали в окружение российских войск под Дебальцевым - журналист

09:48, 11 сентября 2014
Политика
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Несколько подразделений ВСУ попали в окружение российских войск под населенным пунктом Дебальцево.

REUTERS

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, пишет ТСН.

По его данным, российские наемники постоянно обстреливают украинские позиции из артиллерии.

О том, что Дебальцево может повторить судьбу Иловайска, неоднократно говорили военные эксперты.

Читайте такжеЗа ночь боевики и российские наемники трижды обстреляли позиции силовиков - ТымчукМежду тем, информацию, что силы АТО попали в окружение под Дебальцевом уже опровергали в штабе АТО 8 сентября.

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