В Дебальцево намечается котел пожестче Иловайска - журналист

Об этом журналист написал на своей странице в соцсети.

"Батальоны территориальной обороны #11, #25 и Киев-2 требуют немедленной помощи и реакции руководства страны. Они в Дебальцево. Огневой контакт с противником постоянный. Расстояние между нашими и вражескими позициями всего 300 метров. Разведка добровольцев фиксирует и сообщает в штаб АТО: российские оккупанты наращивают свою группировку и готовятся к штурму Дебальцево. В ответ - приказ - "держаться", - сообщает Бочкала.Читайте такжеСНБО фиксирует значительное увеличение обстрелов из «Градов» и «Смерчей» сил АТО с территории РФ

По информации журналиста, украинские бойцы утверждают, что им противостоят регулярные войска РФ: батальон морской пехоты и моторизованная бригада с танками и САУ.

Кроме этого, боец батальона "Киевская русь" (№11) Василий Щербаков сообщил журналисту, что "намечается котел пожестче Иловайска. Полторы тысячи бойцов могут попасть в окружение!".

По его словам, батальоны нужно усиливать или выводить, организовывать коридор.

По имеющимся данным, сообщает журналист, российские войска могут начать штурм в ночь с 8 на 9 сентября.

"Дебальцево им очень нужен. Ведь именно взяв под контроль этот город силам АТО в свое время удалось разорвать ЛНР и ДНР. После захвата Дебальцево, надеюсь этого не произойдет, путь для российских войск на Донецк будет практически открыт. Отчаявшись дождаться помощи, добровольцы и все, кто им сопереживает, решили собраться сегодня у Администрации Президента с призывом к Порошенко вмешаться в ситуацию", - пишет Бочкала.