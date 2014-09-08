В штабе АТО назвали бредом информацию об окружении украинских силовиков в зоне АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в соцсети.

"Отдельно заявляем. Все сплетни относительно окружения наших войск является бредом определенных пропагандистских источников. Их цель повлиять на бойцов сил АТО, заставить их оставить позиции", - заявляют в штабе.Читайте такжеБоевики обстреляли из "Градов" аэродром в Донецке и позиции сил АТО в 7 населенных пунктах

В то же время, вечером СНБО сообщила, что военнослужащие, которые принимают участие в антитеррористической операции на востоке Украины, в окружении под городом Дебальцево не находятся. Сегодня военный журналист Роман Бочкала сообщил, что батальоны территориальной обороны №11, №25, а также Киев-2, которые находятся в Дебальцево могут попасть в окружение. Их обстреливают войска РФ, возможен штурм.

Днем пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко заявил, чтов районе Славяносербска бойцы Национальной гвардии Украины на блокпосту оказались в трехстороннем окружении боевиков и российских войск.