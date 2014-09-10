Режимные ограничения вблизи Мариуполя введены для сохранения жизни населения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лысенко сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Поскольку за последние несколько суток там наблюдается скопление военной техники и личного состава РФ, принимаются меры безопасности, которые должны быть введены для того, чтобы сохранить жизнь мирных жителей Мариуполя и прилегающих районов», - отметил он.

По словам Лысенко, режимные ограничения установлены, чтобы «обеспечить безопасность и возможность для украинских военных не обнаруживать свои позиции, а также достойно встретить возможную агрессию со стороны РФ или спонсируемых ею террористов».

«Поэтому сейчас введен этот режим, внимание обращается на то, чтобы не было фото- и видеосъемок позиций украинских военных, а также сейчас принимаются другие меры для безопасности мирных граждан, для того, чтобы ничего нельзя было применить или использовать для организации возможной агрессии», - прибавил представитель СНБО.

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Как сообщал УНИАН, с 10 сентября на территории Новоазовского и Тельмановского районов установлены режимные ограничения.

Как объяснили в пресс-службе Мариупольского городского совета, ограничения введены относительно: передвижения групп (колон) автомобильной техники (две и более единицы); передвижения без согласования инженерной техники, крупногабаритных транспортных средств; пребывания лиц без документов, удостоверяющих личность (для граждан Украины - паспорт гражданина с отметкой о регистрации); въезда, передвижения лиц, которые не проживают в указанном районе, или которые не подтвердили цель такого передвижения; передвижения транспортных средств, лиц в период с 20.00 до 06.00; подхода, подъезда без согласования с руководством к позициям, районам расположения сил АТО.

Также ограничения касаются скорости движения транспортных средств (не более 40 километров в час); ограничения использования радиостанций, средств кино- фото- видеосъемки, проведения съемки местности, военных объектов и объектов инфраструктуры; массовых собраний граждан (без согласования с военным руководством); рыболовства, охоты, перемещения, ношения оружия, боеприпасов, разведения костров; использования пиротехнических средств; установления отдельных нарядов от МВД Украины без привлечения сотрудников Госпогранслужбы Украины.

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Справка УНИАН. В конце августа подразделения российской регулярной армии захватили город Новоазовск Донецкой области, расположенный вблизи Мариуполя.

По данным Государственной пограничной службы, Россия продолжает концентрировать бронетехнику, боевиков и регулярные войска вблизи Мариуполя.