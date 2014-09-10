Глава МИД Британии заявил, что кровь пассажиров рейса MH17 - на руках у руководства России

Кровь пассажиров рейса MH17 - на руках российского руководства.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд, выступая в среду в парламенте, пишет Украинская правда со ссылкой на ирландскую Independent.

"В течение более чем двух десятилетий после распада Советского Союза, Запад открыл двери для России и пытался привлечь ее к международной системе законов и правил, предлагал сотрудничество в торговле, инвестиции и собственную открытость", - отметил он во время дебатов.

Читайте такжеОбнародован разговор экипажа MH17 с диспетчерами Днепропетровска и Ростова (документ)

"Однако незаконной аннексией Крыма и агрессивной дестабилизацией Украины, российское руководство закрыло эти двери. Оно выбрало роль изгоя, а не партнера, и тем самым подрывает долгосрочную архитектуру безопасности", - подчеркнул Хэммонд.

"17 июля безответственность поведения России достигла своего апофеоза, когда самолет рейса MH17 был сбит российской ракетой земля-воздух, что привело к потере 298 жизней невинных людей", - сказал министр.

"Их кровь на руках российского руководства", - подчеркнул он.