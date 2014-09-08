Глава МИД Чехии: конфликт на Донбассе нарушает глобальную архитектуру безопасности

Актуальный конфликт в восточной части Украины, считает министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек, символизирует глобальное изменение, происходящее на международной сцене, передает Радио Прага.

К нему подключилась ядерная держава и член Совета безопасности ООН, «что нарушает глобальную архитектуру безопасности, созданную после Второй мировой войны».

Данное заявление министр сделал в дискуссионной программе Чешского телевидения, в которой участвовал также его предшественник во главе МИДа страны Карел Шварценберг, лидер оппозиционной партии ТОП 09.

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Экс-глава чешских дипломатов считает, что санкции, введенные против России в связи с аннексией Крыма, с самого начало, по своей жесткости, должны были быть на самом высоком уровне.

«В данном случае речь шла об оккупации. Нельзя принять, что оккупация чужой территории станет нормой», - констатировал Карел Шварценберг.