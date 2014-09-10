Порошенко заявил, что Россия вывела 70% войск с территории Украины

Россия вывела 70% своих войск с территории Украины.

Читайте такжеНекоторым районам на Донбассе временно предоставят особый статус - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на расширенном заседании правительства.

"Последняя информация от нашего главного управления разведки - 70% войск Российской Федерации отведены за границу", - сказал он.