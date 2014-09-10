Порошенко заявил, что Россия вывела 70% войск с территории Украины

11:07, 10 сентября 2014
Политика
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На расширенном заседании Кабмина Порошенко рассказал о ситуации на востоке.

Порошенко оприлюднив останні дані розвідки / Фото УНІАН

Россия вывела 70% своих войск с территории Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на расширенном заседании правительства.

"Последняя информация от нашего главного управления разведки - 70% войск Российской Федерации отведены за границу", - сказал он.

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