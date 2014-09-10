Путин начинает процесс сливания "Новороссии" - нардеп
01:51, 10 сентября 2014Политика
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Из-за санкций президент РФ Владимир Путин начинает процесс сливания своей идеи по созданию "Новороссии"
REUTERS
Об этом в эфире "5 канала" сказал народный депутат Валерий Пацкан, пишет Gazeta.ua.
"Проанализировав события сегодняшнего дня, понятно, что Путин начинает процесс сливания Новороссии. Для Путина всегда наивысшим наказанием будут санкции против него и против его компаний. Он сейчас не знает, как выйти из ситуации", - сказал нардеп.
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По мнению Пацкана, Путин постарается интегрировать в наше общество максимальное количество своих людей через выборы народных депутатов.
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