В ВР проходят шесть партий, среди которых нет КПУ и Партии регионов – опрос

В парламент прошли бы шесть партий, среди которых нет Коммунистической партии Украины и Партии регионов, если бы выборы состоялись в конце августа.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Если бы парламентские выборы состоялись в конце августа, а те, кто не определился за кого голосовать, не пришли бы на выборы, в голосовании приняли бы участие 58% избирателей. Их голоса распределились бы таким образом:

37,1% проголосовали бы за Блок Петра Порошенко (Луценко, Кличко, Богомолец);

13,1% – за Радикальную партию Олега Ляшко;

9,7% – за партию «Гражданская позиция» (Гриценко);

7,8% – за партию «Сильная Украина» (Тигипко);

6,4% – за партию «Патриоты Украины» (Яценюк, Турчинов);

6,1% – за Всеукраинское объединение «Батькивщина» (Тимошенко).

Менее 5% набирают: Коммунистическая партия Украины (Симоненко) - 4,6%; Всеукраинское объединение «Свобода» (Тягнибок) - 4,4%; Партия регионов (Ефремов) - 3,8%; партия «Самопоміч» (Садовый) - 2,9%; партия «Правый сектор» (Ярош) - 1,8%; все остальные партии - 2,3%.

С 23 августа по 2 сентября 2014 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел по заказу клиента всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (за исключением АР Крым и Луганской области) по стохастической выборке с квотным отбором на последнем этапе, репрезентативной для населения Украины в возрасте старше 18 лет.

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В Луганской области из-за военных действий оказалось невозможным проводить опрос. Интервью, которые должны были проводиться в Луганской области, были проведены в Донецкой области.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.