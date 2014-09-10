Комбаты добровольческих батальонов назвали причиной "иловайской трагедии" предательство руководства АТО

Комбаты призывают сделать следствие максимально прозрачным и объективным, сообщает ТСН.

Боец батальона "Донбасс" с позывным Артист только что вырвался из плена. Он вспоминает, что под Иловайском их расстреливали, как в тире.

"Для меня это поле, на которое я при первой возможности буду выезжать и часами стоять на коленях. Потому что оно устлано моими друзьями. Когда люди прыгают в пожарную машину, чтобы просто ее отогнать, а там прямой наводкой убивают восемь человек", - вспоминает боец.

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Военные убеждены, что основной причиной трагедии является измена. Из "котла", убеждены командиры, бойцы вышли чудом.

"Мы попали туда через измену в секторе "Д", - заявил командир батальона "Днепр" Юрий Береза.

За большое количество погибших, считают комбаты, должно ответить высшее командование АТО. И не только должностями, но и через суд и отбытия приговора.

Руководство АТО, говорят бойцы, не предоставило подкрепление, оголило тылы и даже не дало команды отступить. Впоследствии, уверяют командиры добровольческих батальонов, выяснилось, что враг знал, где именно бойцы будут выходить из котла.

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Теперь командиры призывают всех бойцов сотрудничать со следствием, чтобы воспроизвести те события очень точно. Кроме того, создается "горячая линия" и формируется охрана для свидетелей военных преступлений, если на них будут оказывать давление.

"Мы организуем горячую линию на тот случай, если на кого-то будут оказывать давление, и готовы обеспечить охрану. Просто так мы это списать не дадим. Мы готовы приводом доставить любого генерала", - пообещал командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

В Совете нацбезопасности причину гибели воинов видят в другом. Там говорят о халатном отношеним к службе - мол, именно по такой статье военная прокуратура расследует дело. Наказание для виновных может достичь восьми лет заключения. Правда, о конкретных именах и званиях подозреваемых - ни слова не говорят.

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"Следователи изучают, как планировались и проводились эти операции. Назначена военно-тактическая экспертиза, которая даст ответ относительно правомерности принятия решений командным составом сил АТО и степени их ответственности", - заявил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Пока командиры ожидают результатов следствия. И убеждают, что без тщательных выводов и наказаний виновных, новых трагедий на Донбассе не избежать.

Как сообщал УНИАН, премьер Арсений Яценюк пообещал, что генпрокурор вскоре назовет виновных в жертвах в "иловайском котле".