На Харьковщине усиливают охрану границы с Россией и Луганской областью

В Харьковской области усиливают охрану государственной границы с Россией и административной границы с Луганской областью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сегодня во время рабочей поездки в Славянск сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута.

«В Харьковской области принимаются меры по усилению государственной границы. Это наша главная задача на сегодняшний день», - подчеркнул Балута.

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Он отметил, что еще три месяца назад проводились предварительные работы по усилению защиты государственной границы.

«Были определены места для размещения блокпостов и возведения инженерных сооружений», - сказал председатель ОГА.

Также, по словам Балуты, особое внимание уделяется усилению охраны границы с Луганской областью.