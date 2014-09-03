ОГА обвиняет Харьков в провале мобилизации техники для АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил журналистам заместитель председателя - руководитель аппарата Харьковской ОГА Василий Хома.

По его словам, Харьков выполнил план мобилизации техники менее, чем на 50%. Хома отметил, что руководители некоторых предприятий Харькова подошли формально к составлению базы данных имеющейся техники, а некоторые предприниматели прятали технику, которая подлежала бы мобилизации.

«Первая - формальный подход к составлению базы данных по технике. Оказалось, что на многих предприятиях указанная техника или отсутствует, или не может использоваться в военных подразделениях: проблема с двигателем или резина изношена. Вторая причина в том, что отдельные руководители прячут технику, разбирают ее и даже вывозят в другие регионы. Особенно эта тенденция имеет массовый характер по городу Харькову. Этим вопросом сейчас занимаются прокуратура, милиция и Служба безопасности», - отметил Хома.

Читайте такжеВ Харькове активисты на митинге требовали от власти начать подготовку к оборонеОн подчеркнул, что когда закончится мобилизация, список предприятий, которые отказались предоставлять технику, будет обнародован. «Пусть все знают «героев», кто отказался предоставлять технику, кто спрятал 50 единиц в Полтавскую область. Всех назовем поименно. Каждый, кто обязан поставлять технику, должен понимать, что он это делает не для кого-то, а для страны», - сказал заместитель председателя ОГА.

При этом Хома подчеркнул, что районы Харьковской области в целом справились с заданием по мобилизации техники и на сегодняшний день выполнили план на 80%. В ближайшие дни районы полностью выполнят план по мобилизации техники.

В то же время в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города Игоря Терехова УНИАН заявили, что Харьков выполняет все обязательства по мобилизации людей и техники.

Читайте такжеХарьковский бронетанковый завод обстреляли из огнемета - военная прокуратураТерехов отметил, что город прилагает все усилия, чтобы мобилизационный план был выполнен, при этом он действует в рамках своих полномочий. В то же время, отметил заместитель городского головы, облгосадминистрация, работая над планом, должна действовать во взаимодействии с городом и делать определенные шаги, чтобы реализовать все пункты обязательств по мобилизации.

«Руководство области, например, должно издать нормативно-правовые акты, чтобы в военкомов районов и области появились рычаги для выполнения плана. Тогда у них будут правовые основания для выполнения планов по мобилизации, поскольку есть четкие разграничения полномочий. Поэтому мы должны консолидировать усилия городской и областной власти. Если этого не будет, то пикеты, которые сегодня проводятся под стенами облгосадминистрации, будут продолжаться», - сказал Терехов.