Шеремета и Семенченко не попали в список партии "Самопоміч"

Это они сами сообщили Украинской правде.

По словам Шереметы, он узнал о "своем решении" идти с партией Садового со СМИ.

На вопрос же, ему вообще предлагали присоединиться к "Взаимопомощи", как это сделала часть активистов "Реанимационное пакета реформ", с которым Шеремета тесно сотрудничает, он ответил уклончиво.

"Это уже не имеет значения. Это уже история. Имеет значение, что уже объявлен список", - сказал экс-министр.

Командир же батальона "Донбасс" в разговоре с журналистом "Украинской правды" четко заявил, что с "Самопоміччю" на выборы не идет.

Как известно, журналисты со съезда "Самопомочі" сначала сообщили, что вместе с партией на выборы пойдут и экс-министр Шеремета и комбат Семенченко.

Но в обнародованном списке партии их фамилий не оказалось, несмотря на то, что два места в первой десятке партии Садового заняли соратники Семенченко по батальону.

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Ранее Шеремета, после того, как написал заявление об увольнении из Кабмина говорил, что будет работать с активистами "Реанимационное пакета реформ" в их предвыборной кампании, однако пойдет ли сам в депутаты точно не заявлял.