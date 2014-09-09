Бойцы батальона "Донбасс" и Шеремета идут на выборы в Раду вместе с партией Садового

16:20, 09 сентября 2014
Политика
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Бойцы батальона "Донбасс" и экс-министр экономического развития и торговли Павел Шеремета идут на выборы вместе с партией мэра Львова Андрея Садового.

Семен Семенченко / facebook.com/dostali.hvatit

Партия "Самопомощь" Садового провела съезд, на котором к ней решили присоединиться партия "Воля" Егора Соболева, а также бойцы батальона "Донбасс" и Шеремета, сообщает Украинская правда. Читайте такжеЛуценко заявил, что партия Порошенко может объединиться с Кличко и Яценюком

Съезд "Самопомощь" прошел во вторник и принял решение участвовать в парламентских выборах. Возглавила список партии Анна Гопко, общественная активистка и координатор "Реанимационного пакета реформ" (РПР), часть из которого присоединилась к "Самопомощь".

Фото: ЄвроМайдан – EuroMaydan

По информации сообщества ЕвроМайдан - EuroMaydan, первая десятка на выборах будет выглядеть так:

1 Анна Гопко - соучредитель общественной инициативы "Реанимационный пакет реформ", общественная активистка. 

2 Павел Кишкар - командир группы информационной войны добровольческого батальона "Донбасс". 

3 Алексей Скрипник - основатель и директор ИТ-компании "Элекс", член наблюдательного совета IT-BPO Lviv Cluster. 

4 Оксана Сыроедов - директор Украинского Законодательного Фонда, эксперт "реанимационные пакета реформ". 

5 Виктор Кривенко - эксперт в области военно-промышленного комплекса и экономической стратегии, эксперт "Реанимационные Пакета Реформ". 

6 Место зарезервировано за политической партией "Воля", скорее всего Егор Соболев. 

7 Елена Бабак - эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства, директор Института местного развития. 

8 Наталья Веселова - руководитель благотворительного фонда "Помощь батальону "Донбасс "

9 Александр Данченко - эксперт в области телерадиокоммуникации и связи, генеральный директор ЗАО "Датагруп". 

10 Елена Сотник - член правления Ассоциации юристов Украины, эксперт "реанимационные пакета реформ".

Соболев получил 6 место в списке, сам Садовый - пятидесятое.

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