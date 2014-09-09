Бойцы батальона "Донбасс" и Шеремета идут на выборы в Раду вместе с партией Садового

Партия "Самопомощь" Садового провела съезд, на котором к ней решили присоединиться партия "Воля" Егора Соболева, а также бойцы батальона "Донбасс" и Шеремета, сообщает Украинская правда. Читайте такжеЛуценко заявил, что партия Порошенко может объединиться с Кличко и Яценюком

Съезд "Самопомощь" прошел во вторник и принял решение участвовать в парламентских выборах. Возглавила список партии Анна Гопко, общественная активистка и координатор "Реанимационного пакета реформ" (РПР), часть из которого присоединилась к "Самопомощь".

По информации сообщества ЕвроМайдан - EuroMaydan, первая десятка на выборах будет выглядеть так:

1 Анна Гопко - соучредитель общественной инициативы "Реанимационный пакет реформ", общественная активистка.

2 Павел Кишкар - командир группы информационной войны добровольческого батальона "Донбасс".

3 Алексей Скрипник - основатель и директор ИТ-компании "Элекс", член наблюдательного совета IT-BPO Lviv Cluster.

4 Оксана Сыроедов - директор Украинского Законодательного Фонда, эксперт "реанимационные пакета реформ".

5 Виктор Кривенко - эксперт в области военно-промышленного комплекса и экономической стратегии, эксперт "Реанимационные Пакета Реформ".

6 Место зарезервировано за политической партией "Воля", скорее всего Егор Соболев.

7 Елена Бабак - эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства, директор Института местного развития.

8 Наталья Веселова - руководитель благотворительного фонда "Помощь батальону "Донбасс "

9 Александр Данченко - эксперт в области телерадиокоммуникации и связи, генеральный директор ЗАО "Датагруп".

10 Елена Сотник - член правления Ассоциации юристов Украины, эксперт "реанимационные пакета реформ".

Соболев получил 6 место в списке, сам Садовый - пятидесятое.