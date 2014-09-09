Подписание минского протокола не свидетельствует о легитимизации "ЛНР" и "ДНР"

Об этом заявил директор департамента информационной политики Министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис. Он подчеркнул, что в документе нет никаких упоминаний об этих организациях, а сам документ основан на мирном плане президента Украины Петра Порошенко с соблюдением принципов территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Евгений Перебыйнис отметил, что, кроме режима двустороннего прекращения огня и освобождения заложников, последующие усилия трехсторонней контактной группы будут направлены на возобновление контроля над границей, выведение российских войск, военной техники и боевиков с территории Украины, а также снятие препятствий для доступа гуманитарной помощи в восточные регионы.