Боевики призывают жителей Донбасса получать паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Боевики призывают жителей Донецкой и Луганской областей менять паспорта граждан Украины на паспорта так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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«В захваченных городах террористы распространяют информацию о запланированной замене паспортов граждан Украины на паспорта так называемых «ДНР» и «ЛНР». Также террористы требуют от руководства коммунальных и государственных предприятий, заведений и учреждений провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей», - сказал Лысенко.