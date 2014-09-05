Боевики призывают жителей Донбасса получать паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР"
19:19, 05 сентября 2014Общество
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Боевики требуют от руководства коммунальных и госпредприятий провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей.
Иллюстративное изображение / ТСН
Боевики призывают жителей Донецкой и Луганской областей менять паспорта граждан Украины на паспорта так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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«В захваченных городах террористы распространяют информацию о запланированной замене паспортов граждан Украины на паспорта так называемых «ДНР» и «ЛНР». Также террористы требуют от руководства коммунальных и государственных предприятий, заведений и учреждений провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей», - сказал Лысенко.
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