Министр экологии обвинил россиян в уничтожении окружающей среды на Донбассе

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохник, сообщает Радио Свобода.

Министр отметил, что российские наемники и войска на Донбассе целенаправленно разрушают инфраструктуру, как следствие - загрязнение окружающей среды является катастрофическим.

Читайте такжеИз-за террористов на Донбассе может произойти экологическая катастрофа«Мы не можем точно посчитать убытки: экоинспекция на территории боевых действий фактически не работает. У нас есть информация, что затоплены две трети угольных шахт Донбасса, а это означает загрязнение подземных вод и питьевой воды во всем угольном бассейне», - сказал он.

По словам Мохника, ущерб окружающей среде на Донбассе исчисляется в миллиардах гривен.

«Точно посчитаем, когда отобьем территорию», - отметил министр.