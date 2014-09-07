Боевики пытаются скомпрометировать бойцов и уничтожить инфраструктуру Донбасса - СНБО

В населенных пунктах Новоазовского района боевики пытаютсяскомпрометировать в глазах местных жителей бойцов добровольческого батальона «Донбасс».

Об этом говорится в сегодняшнем отчете СНБО, который опубликован на официальном сайте.

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"Для этого боевики применяют тактику борьбы с УПА и выдают себя за членов «Донбасса», совершают грабежи, разбои и мародерство", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате обстрела боевиками поврежден газопровод в селе Веселая Гора Славяносербского района Луганской области. 426 абонентов остались без газоснабжения.

В СНБО сообщают, что на Донбассе пресечена преступная деятельность диверсионно-разведывательной группы «ДНР», действовавшей неподалеку поселков Луганское и Александровка.

"В ходе совместной спецоперации СБУ и Минобороны задержан один из диверсантов группы - гражданин Украины 1984 г.р. У задержанного изъято удостоверение стрелка народного ополчения «ДНР». Двое других боевиков при попытке бегства подорвались на растяжке, установленной самими террористами", - говорится в отчете.

Во время осмотра автомобиля диверсантов правоохранители изъяли автомат Калашникова, патроны к нему, гранаты РГД и Ф-1.

В Мариуполе также пресечена деятельность преступной группы боевиков террористической организации "ДНР". В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали руководителя и двух членов преступной группы.

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"Злоумышленники собирали информацию о местах расположения военной техники, блокпостов, численность личного состава и вооружения ВС Украины. Кроме того, члены преступной группы планировали вооруженные нападения на украинских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также готовили диверсии на объектах инфраструктуры в Мариуполе и прилегающих районах", - отметили в СНБО.

У задержанных изъяли автомат Калашникова АК-74 с 2 снаряженными магазинами, карабин с оптическим прицелом, 3 ручные гранаты, 20 подготовленных бутылок с "коктейлями Молотова" и ингредиенты для их изготовления, 2 радиостанции с криптованым каналом и большое количество патронов.

В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС Украины обнаружили и изъяли 111 единиц боеприпасов. Всего проверено участки территории общей площадью 7,1 га.