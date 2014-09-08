ГПУ призывает мир признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

21:47, 08 сентября 2014
Политика
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Генеральный прокурор Виталий Ярема призывает международное сообщество признать группировки "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями.

Генпрокурор закликав визнати

Об этом он сказал во время встречи с генеральным секретарем правозащитной организации Amnesty International Салилом Шетти, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

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"В соответствии с международным правом в их действиях есть все признаки террористических организаций", - подчеркнул генпрокурор.

Он также сообщил правозащитникам о ходе расследования преступлений, совершенных на территории проведения антитеррористической операции.

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