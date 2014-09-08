ГПУ призывает мир признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

Об этом он сказал во время встречи с генеральным секретарем правозащитной организации Amnesty International Салилом Шетти, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Читайте такжеАрестованные на Донбассе члены КПУ дают показания о поддержке терроризма - СБУ

"В соответствии с международным правом в их действиях есть все признаки террористических организаций", - подчеркнул генпрокурор.

Он также сообщил правозащитникам о ходе расследования преступлений, совершенных на территории проведения антитеррористической операции.