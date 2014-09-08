Порошенко приказал обеспечить в Мариуполе режим высокой боевой готовности

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Порошенко отметил, что у Украины достаточно сил, чтобы защитить и город, и страну. По его словам, вся страна ждет только одного - мира. Именно поэтому он пошел на переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, требуя гарантий, чтобы после прекращения огня на Донбассе пришел мир.Читайте такжеПосле анонса визита Порошенко в Мариуполь начался обстрел постов сил АТО

Порошенко подчеркнул, что больше не допустит повторения событий 9 мая, которые тогда происходили в Мариуполе.

Он также отметил, что украинские силы отважно готовятся к обороне города.

"Как Главнокомандующий отдал все приказы, чтобы оборона Мариуполя была обеспечена, чтобы был обеспечен режим высокой боевой готовности», - отметил Порошенко.Читайте такжеНочью боевики наступали на Мариуполь по трем направлениям - советник Таруты

В рамках рабочей поездки в Донецкую область Порошенко посетил Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича.