Порошенко: с рядом стран НАТО удалось договориться о прямой поставке оружия

Об этом сказал президент Петр Порошенко во время встречи с военными Первой оперативной бригады Национальной гвардии, 9-м и 23-м батальонами территориальной обороны, военнослужащими Государственной пограничной службы, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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"Хотя мы рассчитываем только на себя, но нам жизненно необходима финансовая и техническая военная помощь. И мы ее получим", - сказал президент.

По словам Петра Порошенко, украинская армия будет менять оборону как в тактическом, так и в стратегическом плане, и этому будет способствовать расширение сотрудничества с НАТО.