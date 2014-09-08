Порошенко: с рядом стран НАТО удалось договориться о прямой поставке оружия
21:08, 08 сентября 2014Политика
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С рядом стран НАТО удалось договориться о прямой поставке современного оружия, которое поможет Украине защититься и победить.
Порошенко сказал, что страны НАТО готовы поставлять Украине оружие / фото twitter poroshenko
Об этом сказал президент Петр Порошенко во время встречи с военными Первой оперативной бригады Национальной гвардии, 9-м и 23-м батальонами территориальной обороны, военнослужащими Государственной пограничной службы, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
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"Хотя мы рассчитываем только на себя, но нам жизненно необходима финансовая и техническая военная помощь. И мы ее получим", - сказал президент.
По словам Петра Порошенко, украинская армия будет менять оборону как в тактическом, так и в стратегическом плане, и этому будет способствовать расширение сотрудничества с НАТО.
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