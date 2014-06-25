НАТО создаст для Украины три трастовых фонда - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО по завершении заседания Комиссии Украина-НАТО.

«НАТО приняло решение создать не один, а три трастовых фонда. Дальнейшее решение по их наполнению и использованию будет принято в ближайшее время», - сказал Климкин.

Читайте такжеНАТО решило не возобновлять сотрудничество с Россией, приостановленное в апреле

Вместе с тем украинский министр не сообщил других деталей, как он отметил, по просьбе союзников.

Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Альянс остается верным поддержке Украины и принял пакет мер, направленных на усиление украинской обороноспособности.