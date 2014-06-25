НАТО создаст для Украины три трастовых фонда - Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что НАТО приняло решение создать три трастовых фонда для Украины, решение об их наполнении и использовании будет принято в ближайшее время.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО по завершении заседания Комиссии Украина-НАТО.
«НАТО приняло решение создать не один, а три трастовых фонда. Дальнейшее решение по их наполнению и использованию будет принято в ближайшее время», - сказал Климкин.
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Вместе с тем украинский министр не сообщил других деталей, как он отметил, по просьбе союзников.
Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Альянс остается верным поддержке Украины и принял пакет мер, направленных на усиление украинской обороноспособности.