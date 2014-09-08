Постпред Украины при ЕС: Украина имеет мощную поддержку в Европарламенте

"Сегодняшнее практически единогласное решение комитета отражает проукраинский баланс сил накануне решающего голосования на следующей неделе в Страсбурге. Мы благодарны фракциям Европарламента за поддержку совместной инициативы президентов Петра Порошенко и Мартина Шульца относительно синхронной ратификации Соглашения в Киеве и Страсбурге соответственно", - говорится в комментарии Константина Елисеева агентству УНИАН.

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Украинский дипломат подчеркнул, что таким образом Украина имеет "мощную поддержку и солидарность со стороны Европарламента в вопросе ратификации Соглашения об ассоциации". "Яркое свидетельство - сам факт рассмотрения этого вопроса в рекордно сжатые сроки - в течение двух недель вместо обычно требуемых трех месяцев", - подчеркнул Константин Елисеев.