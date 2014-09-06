Европарламент ратифицирует СА с Украиной 15-18 сентября

Об этом сообщили в пресс-службе европейской ассамблеи. Комитет Европарламента по иностранным делам проведет 9 сентября экстренное заседание, на котором будет принято решение о ратификации соглашения с Украиной по ускоренной процедуре на ближайшей сессии Европарламента. Следующей пленарной сессией, соответственно, и станет заседание в Страсбурге, сообщает ZN.UA.

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