Европарламент ратифицирует СА с Украиной 15-18 сентября
20:47, 06 сентября 2014Политика
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Европарламент ратифицирует Соглашение об ассоциации (СА) Украины и ЕС на сессии в Страсбурге 15-18 сентября.
Европарламент скоро ратифицирует СА с Украиной / фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе европейской ассамблеи. Комитет Европарламента по иностранным делам проведет 9 сентября экстренное заседание, на котором будет принято решение о ратификации соглашения с Украиной по ускоренной процедуре на ближайшей сессии Европарламента. Следующей пленарной сессией, соответственно, и станет заседание в Страсбурге, сообщает ZN.UA.
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