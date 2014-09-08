Сил АТО в районе Дебальцево в окружении нет - СНБО
18:12, 08 сентября 2014Политика
0 0
Военнослужащих, участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины, в окружении под городом Дебальцево нет.
Дебальцево не находится в окружении / google.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Ифнормационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.
"В Дебальцево украинские военнослужащие находятся на своих позициях. Активных действий там не наблюдается... По поводу окружения у меня информации нет. Возможно, противник находится с разных сторон, как под Славяносербском. Полного окружения там нет", - сказал Лысенко.
Читайте такжеВ районе Славяносербска бойцы Нацгвардии оказались в трехстороннем окружении
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter