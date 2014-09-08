Сил АТО в районе Дебальцево в окружении нет - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Ифнормационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

"В Дебальцево украинские военнослужащие находятся на своих позициях. Активных действий там не наблюдается... По поводу окружения у меня информации нет. Возможно, противник находится с разных сторон, как под Славяносербском. Полного окружения там нет", - сказал Лысенко.

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