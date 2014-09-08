В районе Славяносербска бойцы Нацгвардии оказались в трехстороннем окружении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, по состоянию на вечер продолжаются провокации против военнослужащих Нацгвардии на блокпосту вблизи Славяносербска.

"Как уже известно, еще вчера вооруженные люди, используя то, что украинские военные придерживаются режима прекращения огня, вплотную приблизились к блокпосту Нацгвардии. Сегодня террористы осуществили усиления своих сил за счет прибытия еще одного танка Т-72 и автомобиля «КаАЗ» с личным составом", - сказал Лысенко.

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Он отметил, что в настоящее время блокпост нацгвардейцев окружен с трех сторон 5 танками Т-72, 2 БМП, 2 БМД, 4 БТР и около 90 мужчинами.

"Расстояние от позиции украинских военных до позиций провоцирующей стороны составляет 200-250 метров по фронту и 100-150 по флангам. В настоящее время сохраняется нейтралитет сторон. Военнослужащие Нацгвардии не поддаются на провокации, остаются на своих позициях и держат оборону блокпоста", - сообщил Лысенко.