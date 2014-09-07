Об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1».

«Нельзя допустить ситуации, что есть мирный план, не стреляют, все успокоилось, и мир возвращается к форме business as usual, то есть «дела как обычно», и забыли про другие конфликты. Этого нельзя допустить. Мир не имеет права забыть про российскую агрессию. Россия должна заплатить цену, - сказал Яценюк. - Да, мы за установление мира. Но мы и за то, чтобы тот, кто нарушил этот мир, тот, кто нарушил устав ООН, нарушил все возможные и невозможные двусторонние и многосторонние соглашения, - заплатил за это цену. И это - Российская Федерация».

Яценюк отметил, что остановка огня нужна сейчас для того, чтобы сохранить жизнь, перегруппироваться, стать сильнее.

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Яценюк подчеркнул, что уже сейчас на Донбассе разрушена не только промышленность, добыча полезных ископаемых, но и образовательная инфраструктура.

«Мы дошли до того, что у нас с углем проблема, потому что они поставили шахты под прицел своих ракет и танков, мы не можем добывать уголь. Взорвали железную дорогу, уничтожили энергетический сектор как таковой, - сказал глава правительства. - Да, эти бандиты розрушили не только энергетический сектор и промышленность - поуничтожали даже университеты, образовательную инфраструктуру».

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Вместе с тем Яценюк скептически относится к введению военного положения: «В том случае, если есть мирный план, поддерживают мирный план ЕС и США и мирный план выполняет Россия, разумеется, военного положения не нужно. Но если это перемирие закончится так, как заканчивались все предыдущие перемирия, и не только в Украине, - другого варианта не будет».

При этом премьер добавил, что главный плюс введения военного положения - это то, что вся страна переходит исключительно на военные рельсы, «начиная от гражданской обороны и заканчивая тем, что военное командование получает всю полноту власти на территории Украины».

«Главный минус - западные партнеры будут говорить, что это неправильно. Потому что мы перекрыли себе каналы для проведения переговоров, для мирного плана, для решения этой ситуации невоенными методами», - сказал глава правительства.