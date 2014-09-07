Боевики обстреляли украинский санитарный автомобиль – Тымчук

09:30, 07 сентября 2014
Политика
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Прошлой ночью боевики обстреляли санитарный автомобиль украинской армии.

REUTERS

Об этом сообщает в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"В районе н.п.Дебальцево террористами обстрелян санитарный автомобиль украинских войск, имевший соответствующие обозначения", – написал Тымчук.

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