Украина договорилась о поставках высокоточных вооружений из стран НАТО
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что страны-члены НАТО будут оказывать Украине финансовую поддержку на повышение обороноспособности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретерам НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.
«Хотел бы поблагодарить всех за очень мощную поддержку, в том числе и финансовую, которую они сегодня задекларировали, взяв на себя обязательства по наполнению четырех трастовых фондов», - сказал он.
Порошенко объяснил, что эти фонды будут связаны с важными направлениями украинской безопасности: совершенствование логистики, совершенствование системы командования, улучшение коммуникаций и организация кибер-защиты Украины.
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«Есть конкретные страны, которые взяли на себя ответственность за координацию этих фондов, и все без исключения участники сегодняшнего саммита взяли на себя обязательства по их наполнению», - сказал Порошенко.
Кроме того, по словам президента Украины, есть договоренности с различными странами-членами НАТО о предоставлении военной помощи - как летального, так и не летального характера, включая высокоточное оружие. Также достигнуты договоренности о реабилитации раненых украинских военных, поставках медицинского оборудования и лекарств.