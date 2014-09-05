Сообщение о взятии боевиками Дебальцево объявили фейком
12:50, 05 сентября 2014Политика
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Боевикам и российским войскам не удалось захватить город Дебальцево в Донецкой области. Силы АТО сорвали штурм города.
Дебальцево остается под контролем ВСУ / google.com.ua
Об этом заявляют бойцы батальона "Киев-2".
"#Дебальцево. Информация об окружении и взятии города боевиками - фейк. Из Артемовска пришло подкрепление. Сейчас артиллерия ВСУ работает по позициям ВС РФ, штурм города сорван. ВС РФ ведут спорадический обстрел города", - говорится в сообщении батальона в Facebook.
Ранее сообщалось, что бойцам АТО пришлось покинуть Дебальцево, а сам город окружают военные РФ с тяжелой артиллерией.
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