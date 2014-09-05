Сообщение о взятии боевиками Дебальцево объявили фейком

Об этом заявляют бойцы батальона "Киев-2".

"#Дебальцево. Информация об окружении и взятии города боевиками - фейк. Из Артемовска пришло подкрепление. Сейчас артиллерия ВСУ работает по позициям ВС РФ, штурм города сорван. ВС РФ ведут спорадический обстрел города", - говорится в сообщении батальона в Facebook.

Ранее сообщалось, что бойцам АТО пришлось покинуть Дебальцево, а сам город окружают военные РФ с тяжелой артиллерией.