Порошенко анонсировал двухстороннее прекращение огня в пятницу, после 14:00
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о результатах встречи с лидерами западных стран накануне саммита НАТО.
В консультации приняли участие президент США Барак Обама, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, президент Франции Франсуа Олланд и глава итальянского правительства Маттео Ренци.
Западные партнеры выразили намерения поддержки Украины, в частности в сфере безопасности, в том числе со стороны НАТО, заявил глава государства в интервью.
Президент также допустил решения о двустороннем прекращении огня в случае достижения контактной группой согласия относительно мирного плана.
Читайте такжеПорошенко пообещал не дать политиканам "играть в войну", потому что народ хочет мира"В пятницу в 14:00 состоится заседание трехсторонней контактной группы, на которой должен быть подписан документ, предусматривающий этапность введения мирного плана. И первым элементом в нем будет прекращение огня", - сказал Порошенко.
Он также добавил, что надеется на начало имплементации мирного плана с завтрашнего дня.