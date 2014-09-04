Порошенко анонсировал двухстороннее прекращение огня в пятницу, после 14:00

В консультации приняли участие президент США Барак Обама, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, президент Франции Франсуа Олланд и глава итальянского правительства Маттео Ренци.

Западные партнеры выразили намерения поддержки Украины, в частности в сфере безопасности, в том числе со стороны НАТО, заявил глава государства в интервью.

Президент также допустил решения о двустороннем прекращении огня в случае достижения контактной группой согласия относительно мирного плана.

Читайте такжеПорошенко пообещал не дать политиканам "играть в войну", потому что народ хочет мира"В пятницу в 14:00 состоится заседание трехсторонней контактной группы, на которой должен быть подписан документ, предусматривающий этапность введения мирного плана. И первым элементом в нем будет прекращение огня", - сказал Порошенко.

Он также добавил, что надеется на начало имплементации мирного плана с завтрашнего дня.