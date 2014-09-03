На востоке Украины погибли не менее 2 тыс. россиян - российский правозащитник

Об этом УНИАН сообщила российский правозащитник, представитель Межрегионального координационного центра «Забытый полк» Елена Васильева.

«Точную цифру узнать невозможно, но на данный момент на востоке Украины точно более 2 тыс. человек – российских граждан, которые находились там с оружием в руках. Речь идет как о «добровольцах» из России, так и о российских военнослужащих», - сказала Васильева и уточнила, что речь идет только о погибших, без учета раненых.

Она подчеркнула, что погибло большое количество российских военнослужащих. По ее данным, это «более 1 тыс. 100 человек».

«Всех, кого направляли в «ДНР», там было много добровольцев, но там было большое количество переодетых под ополченцев российских военных», - сказала она.

Читайте такжеНа территорию РФ въехали около 15 грузовиков с телами погибших российских военных - активистка

Васильева сообщила, что эти данные получены в результате «простой арифметики» по свидетельствам людей, ставших участниками этих событий.

При этом она подчеркнула, что такие сообщения проверяются из разных источников и только потом учитываются в общем подсчете потерь России.

«У нас говорят, что все, кто туда вошли, русские ополченцы, но реально туда отправляют ребят-срочников, которых заставили подписать контракты. Многие из них вернулись и рассказывают о том, что бои с мая были очень жестокими и очень многих погибших граждан России, многих хоронили в братских могилах», - сказала Васильева. По ее словам, самое главное - «нашим матерям дать по-человечески их похоронить».

«Сейчас надо сделать все, чтобы вернуть на родину погибших. Можно быть за «Крымнаш», можно быть против, но мы должны знать, где наши погибшие, где они похоронены», - сказала Васильева и добавила, что такое уже было в Чечне и Афганистане.

Васильева намерена определить, где находятся братские могилы российских граждан, чтобы в будущем по анализу ДНК идентифицировать их. «Российские власти не признают участие российских военных в Украине, а трупы есть. Матери и жены звонят убитые горем», - сказала она.