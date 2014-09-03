На востоке Украины погибли не менее 2 тыс. россиян - российский правозащитник
В боях на востоке Украины погибло не менее 2 тыс. граждан России, большинство из них военнослужащие.
Об этом УНИАН сообщила российский правозащитник, представитель Межрегионального координационного центра «Забытый полк» Елена Васильева.
«Точную цифру узнать невозможно, но на данный момент на востоке Украины точно более 2 тыс. человек – российских граждан, которые находились там с оружием в руках. Речь идет как о «добровольцах» из России, так и о российских военнослужащих», - сказала Васильева и уточнила, что речь идет только о погибших, без учета раненых.
Она подчеркнула, что погибло большое количество российских военнослужащих. По ее данным, это «более 1 тыс. 100 человек».
«Всех, кого направляли в «ДНР», там было много добровольцев, но там было большое количество переодетых под ополченцев российских военных», - сказала она.
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Васильева сообщила, что эти данные получены в результате «простой арифметики» по свидетельствам людей, ставших участниками этих событий.
При этом она подчеркнула, что такие сообщения проверяются из разных источников и только потом учитываются в общем подсчете потерь России.
«У нас говорят, что все, кто туда вошли, русские ополченцы, но реально туда отправляют ребят-срочников, которых заставили подписать контракты. Многие из них вернулись и рассказывают о том, что бои с мая были очень жестокими и очень многих погибших граждан России, многих хоронили в братских могилах», - сказала Васильева. По ее словам, самое главное - «нашим матерям дать по-человечески их похоронить».
«Сейчас надо сделать все, чтобы вернуть на родину погибших. Можно быть за «Крымнаш», можно быть против, но мы должны знать, где наши погибшие, где они похоронены», - сказала Васильева и добавила, что такое уже было в Чечне и Афганистане.
Васильева намерена определить, где находятся братские могилы российских граждан, чтобы в будущем по анализу ДНК идентифицировать их. «Российские власти не признают участие российских военных в Украине, а трупы есть. Матери и жены звонят убитые горем», - сказала она.