Трое военнослужащих из Мурманской области погибли в Украине

Об этом сообщила FlashNord правозащитница, эксперт-эколог, основательница группы "Груз-200″ Елена Васильева.

«Тела троих военнослужащих были доставлены в Мурманскую область вечером 1 сентября. Об этом мне сообщили родственники одного из погибших», — сказала Васильева.

Источники издания «7x7» в Печенгском военном госпитале и из личного состава одной из воинской частей Печенги подтвердили информацию о получении «груза 200». По их данным, два солдата по учетно-воинской специальности являлись саперами.

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В свою очередь, по сообщениям родственников, военнослужащих в/ч 08275 из Печенги этим летом уже несколько раз направляли на учения в полевые условия вблизи поселка Каменская Ростовской области. Первая отправка состоялась в начале лета: солдат срочной службы и контрактников вместе с бронетехникой направили на юг России железнодорожным транспортом.

На прошлой же неделе очередная партия солдат была самолетом доставлена на место учений в Ростов-на-Дону. По некоторой информации последняя отправка состоялась 2 сентября — из Заполярья отправились сразу 300 военных.