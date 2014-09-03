Семенченко не исключает, что может пойти в политику

Об этом он сказал в эфире "Общественного телевидения", передает Еспресо.TV.

"Меня интересует жизнь пацанов (спасти пленных и раненых), формирование батальона, чтобы поменялась система и чтобы мы выиграли в войне. Если мне для этого нужно будет идти в политику, то я пойду", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, пойдет ли он в политику после такой громкой народной славы.

Командир "Донбасса" добавил, что для него сейчас наиболее актуальными вопросами являются обеспечение добровольческих батальонов и победа.

Читайте такжеСеменченко: Военные РФ обманом призывают окруженных украинских силовиков сдаться в плен

"Чтобы они, пацаны, получили новые документы, деньги от государства вовремя и чтобы поехали домой. Раненым надо собрать по 10 000. Посмотреть, чтобы им помогло государство. Я их сгребаю в Днепропетровск. Вопрос пленных - я не буду освещать, я использую все средства, чтобы ребят вытащить, обещаю.

Меня интересует получение тяжелой техники, новобранцы - где они будут жить и спать, вопрос офицерского состава", - сказал он.