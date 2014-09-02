Против донецких милиционеров-предателей возбуждено 40 дел - советник Авакова

Про це під час онлайн-конференції на сайті ТСН.uа повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Одно из уголовных дел возбуждено в отношении старшего лейтенанта Краматорского горотдела милиции, который был назначен боевиками ”народным начальником” уголовного розыска. Этот ”начальник” ”разыскал” 52 автомобиля в автосалонах Краматорска и продал их. Сейчас милиционер находится под стражей, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы, а если следствие узнает, что он принимал участие в преступлениях, связанных с гибелью людей, то может получить вплоть до пожизненного заключения.

Еще один задержанный - подполковник, заместитель начальника Дзержинского горотдела милиции. Он два года был наркоманом, а с приходом ”ДНР” вместе с группой боевиков грабил наркопритоны цыган.

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”Вот такие люди служили в донецкой милиции. Причем я читал его объяснения, он сказал, что два года назад попал в ДТП, у него сильно болела нога, ему сделали укол морфия и с тех пор он не может без него обойтись”, - рассказывает Геращенко.

Третий случай, о котором рассказал советник министра, касается заместителя начальника Рубежанской милиции. Он продал шесть пистолетов начальнику отдела Луганской прокуратуры, а тот сбыл эти пистолеты боевикам. Начальник горотдела милиции Сиверска четыре месяца заставлял милиционеров работать на блокпостах сепаратистов и всячески способствовал боевикам. Сейчас он находится в России, его объявили в международный розыск. Однако, по словам Геращенко, Россия не выдает никого из сепаратистов, которых Украина подает в розыск.