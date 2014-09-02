На восток Украины завезли российские рубли и паспорта для "ДНР" и "ЛНР" - советник Авакова

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко во время онлайн-конференции на ТСН подтвердил информацию о том, что на восток Украины привезли российские рубли.

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Также в минувшую субботу на востоке появились паспорта для самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Российский президент Владимир Путин делает все возможное для того, чтобы самопровозглашенные "республики" были признаны в мире.