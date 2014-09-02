Видеоконференция с участием советника главы МВД Антона Геращенко

2 сентября в 20.30 на сайте ТСН.uа состоится онлайн-конференция с участием советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Антон Геращенко на своей странице в Facebook и через средства массовой информации активно информирует украинцев о ходе военных действий на Востоке, в частности, о боях под Иловайском, о добровольческих батальонах, которые входят в структуру МВД, важных решения и действиях министерства.

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Задать вопрос Антону Геращенко можно на странице ТСН в Facebook.