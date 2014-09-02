На Луганщине из плена террористов освободили 9 украинских военных
Среди освобожденных есть военнослужащие разных категорий: от подполковника до солдата.
Войска оперативного командования «Север», которые выполняют задачи АТО, продолжают освобождать бойцов из плена террористов.
Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
"Войсками оперативного командования «Север», которые выполняют задачи АТО во главе с генерал-лейтенантом Игорем Колесником, успешно проведена операция по освобождению 9 украинских военных. Среди тех, кого освободили, военнослужащие разных категорий, от подполковника до солдата", - говорится в сообщении.
Таким образом, бойцы, которые были заложниками от нескольких дней до двух месяцев, освобождены.
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Список военнослужащих, которых удалось освободить:
- рядовой Сталков Дмитрий Алексеевич;
- рядовой Холод Андрей Николаевич;
- рядовой Черный Олег Павлович;
- рядовой Заставный Иван Степанович;
- рядовой Шаповалов Александр Владимирович;
- сержант Морошан Дмитрий Васильевич;
- лейтенант Райко Богдан Александрович;
- подполковник Мордвинов Сергей Леонидович;
- полковник Шевцов Юрий Сергеевич.
Среди личного состава есть представители воинских частей Львовской, Хмельницкой, Черниговской и Николаевской областей.