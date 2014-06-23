Минобороны: Из плена террористов освобождены 10 украинских военных

01:19, 23 июня 2014
Политика
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В течение недели с 15 по 22 июня из плена террористов на Донбассе были освобождены 10 военнослужащих.

Фото Александр Клименко

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что это стало возможным "с помощью разноуровневых успешных переговоров".

Как известно, террористы в Донецкой и Луганской областях, удерживая в заложниках украинских военных, ранее заявляли о намерениях обменять их на своих задержанных сторонников.

Позже террористы перестали выдвигать условия освобождения. Периодически в сети появляются видеоролики, на которых при унизительных обстоятельствах военные на допросах отвечают на вопросы прессы, преимущественно - российских журналистов.

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