Минобороны: Из плена террористов освобождены 10 украинских военных
01:19, 23 июня 2014Политика
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В течение недели с 15 по 22 июня из плена террористов на Донбассе были освобождены 10 военнослужащих.
Из плена террористов освобождены 10 украинских военных Фото Александр Клименко
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.
В ведомстве уточнили, что это стало возможным "с помощью разноуровневых успешных переговоров".
Как известно, террористы в Донецкой и Луганской областях, удерживая в заложниках украинских военных, ранее заявляли о намерениях обменять их на своих задержанных сторонников.
Позже террористы перестали выдвигать условия освобождения. Периодически в сети появляются видеоролики, на которых при унизительных обстоятельствах военные на допросах отвечают на вопросы прессы, преимущественно - российских журналистов.
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