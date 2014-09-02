Рада с третьего голосования поддержали повестку дня (исправлено)

Парламент принял постановление "О повестке дня пятой сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва" (№4570-А).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 из 331 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Депутаты приняли документ только во время третьего голосования. Во время первого за данное решение проголосовали всего 204 депутата (при необходимых 226 - УНИАН).

Предлагалось поддержать включение в повестку дня всех законопроектов, внесенных народными депутатами, комитетами и фракциями. После этого, когда не произошло результативного голосования, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подчеркнул, что поскольку фракция Партии регионов не голосует, несмотря на вчерашние договоренности на согласительном совете, он предлагает проголосовать за повестку дня работы ВР, исключив из нее все законопроекты, внесенные депутатами из этой фракции. Но это предложение депутаты не поддержали: «за» проголосовали только 208 парламентариев.

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После длительных дискуссий парламент во время третьего голосования все же поддержал повестку дня своей работы. При этом непонятно, исключили законопроекты «регионалов» из повестки дня или не исключили.

Повесткой дня предусмотрено рассмотрение ряда решений по законопроекту о всеукраинском референдуме. Также запланировано рассмотрение ряда законопроектов, касающихся поддержки сельского хозяйства в Украине. Кроме того, депутаты намерены рассмотреть законопроекты по предотвращению и противодействию коррупции, в частности, правительственного законопроекта об основах государственной антикоррупционной политики в Украине.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада провалила голосование за повестку дня.