Депутат не исключает, что Верховная Рада будет работать только по вторникам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании рабочей группы по законопроекту об очистке власти через люстрацию.

“Не исключено, что завтра парламент примет решение, что каждая пленарная неделя в парламенте будет один сессионный день — вторник”, - сказал депутат.

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