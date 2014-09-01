Депутат не исключает, что Верховная Рада будет работать только по вторникам

14:01, 01 сентября 2014
Политика
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Внефракционный народный депутат Юрий Деревянко не исключает, что с осени парламент будет работать в пленарном режиме только по вторникам.

Депутати працюватимуть менше / gazeta.lviv.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании рабочей группы по законопроекту об очистке власти через люстрацию.

“Не исключено, что завтра парламент примет решение, что каждая пленарная неделя в парламенте будет один сессионный день — вторник”, - сказал депутат.

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