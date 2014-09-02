Опознаны 183 тела погибших при крушении малайзийского Боинга

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН в Twitter вечером в понедельник.

Об этом пишет ZN.UA.

"На сегодняшний день идентифицированы личности 183-х погибших в авиакатастрофе малайзийского Боинга в Украине", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Шахтерском районе Донецкой области 17 июля в 16:20 разбился самолет Boeing 777-200 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур (рейс MH17). По предварительным данным, погибли все 298 человек, находившихся на борту: 283 пассажира, среди которых 3 детей, и 15 членов экипажа.

По данным Киева, которые подтвердила американская разведка, самолет сбили пророссийские боевики из доставленной из России системы "Бук"