На Луганщине представители армии РФ потребовали выделить землю для захоронения погибших - Тымчук

08:17, 02 сентября 2014
Политика
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По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в Красном Луче собираются хоронить погибших российских военнослужащих.

REUTERS

В Красном Луче, что на Луганщине, представители ВС РФ потребовали от местных властей выделить участок земли для захоронения погибших. 

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По нашим данным, речь идет о погибших российских военнослужащих", - отметил он.

По словам Тымчука, ситуация на Донбассе остается предельно сложной. Войска РФ и боевики предпринимают наступательные действия, получая новые подкрепления с территории РФ.

Допис by Dmitry Tymchuk.
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