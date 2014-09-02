На Луганщине представители армии РФ потребовали выделить землю для захоронения погибших - Тымчук
08:17, 02 сентября 2014Политика
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По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в Красном Луче собираются хоронить погибших российских военнослужащих.
REUTERS
В Красном Луче, что на Луганщине, представители ВС РФ потребовали от местных властей выделить участок земли для захоронения погибших.
Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"По нашим данным, речь идет о погибших российских военнослужащих", - отметил он.
По словам Тымчука, ситуация на Донбассе остается предельно сложной. Войска РФ и боевики предпринимают наступательные действия, получая новые подкрепления с территории РФ.
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