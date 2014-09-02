На Луганщине представители армии РФ потребовали выделить землю для захоронения погибших - Тымчук

В Красном Луче, что на Луганщине, представители ВС РФ потребовали от местных властей выделить участок земли для захоронения погибших.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По нашим данным, речь идет о погибших российских военнослужащих", - отметил он.

По словам Тымчука, ситуация на Донбассе остается предельно сложной. Войска РФ и боевики предпринимают наступательные действия, получая новые подкрепления с территории РФ.