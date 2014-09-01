На Луганщине из-за боевых действий без газа остались полторы тысячи абонентов - СНБО



Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.

Также в сообщении отмечается, что на территории Краснодона, Молодогвардейска, Суходольска Луганской области террористы ввели ежемесячный сбор налога в размере 1 тыс грн для всех частных предпринимателей региона. В обмен на деньги предпринимателям обещают выдать квитанции с печатями и штампами террористической организации “ЛНР”.

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В СНБО напомнили, что на границе районов проведения АТО Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины развернула 7 транзитных пунктов для встречи внутренне перемещенных лиц из расчета до 70-400 человек каждый. В Донецкой области - в районе Красноармейска, Волновахи и Мариуполя, в Луганской области - в районе Сватово, Лисичанска и Счастье. В Днепропетровской области - под селом Орлы Покровского района.

В общем, до транзитных пунктов за время проведения АТО обратилось 20 тысяч 337 человек, из них почти 3 тысячи детей. В течение последних суток обратилось 645 жителей Донбасса. Все они были обеспечены соответствующими условиями для пребывания, решается вопрос об их отправке.