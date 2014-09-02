Под Иловайском пленили свыше 200 украинских военных - СНБО

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, передает Еспресо.TV.

"Ситуация в районе Иловайска остается чрезвычайно сложной. Продолжается операция по выводу подразделений украинских силовиков из окружения. Подробности этой сделки до ее окончания не разглашаются. После завершения операции будут обнародованы цифры потерь среди наших военнослужащих", - сообщил Лысенко.

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Ранее в СНБО заявили, что операция по выводу украинских военных из окружения в Иловайске продолжается.

Напомним, по словам руководителя Центра обмена пленных Владимира Рубана, в понедельник из плена террористов освобождены 30 военных.