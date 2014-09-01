Яценюк и Аваков встретились в госпитале с бойцами, вышедшими из окружения под Иловайском

Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник глав МВД Антон Геращенко.

"Сейчас вместе с премьер министром Украины Арсением Яценюком и Министром Внутренних дел Арсеном Аваковым посетил Днепропетровскую больницу имени Мечникова, где проходят курс лечения наши герои вышедшие из окружения под Иловайском", - написал Геращенко.Читайте такжеБолее 80 раненых под Иловайском бойцов привезли в Днепропетровск

Он отметил, что Яценюк и Аваков посетили раненных бойцов и узнали их непосредственное мнение о том, что происходило под Иловайском и в зоне АТО в целом.

Боец спецбатальона милиции "Днепр - 1" Владимир Парасюк рассказал премьеру и министру МВД, о том, как их подразделение попало в окружение и сдалось в плен только после того, как они расстреляли весь боезапас, а сам Владимир был ранен осколком в голову и контужен от разорвавшейся рядом ручной гранаты.

"Командир добровольческого батальона Нацгвардии Семен Семенченко рассказал премьеру и министру, что в ВСУ и Нацгвардии по его мнению есть многие офицеры, командиры и солдаты, которые идут в бой на смерть за Украину, но есть и те, кто не готов отдать свою жизнь за Родину потому, что страшно или потому, что не готов этого сделать - человек слаб".Читайте такжеПорошенко обещает кадровые выводы в связи с последними событиями в зоне АТО

"Нужно срочно выдвигать на командование должности в Армии и в Нацгвардии тех командиров, кто в бою принимал быстрые и эффективные решения. Тех кто с оружием в руках, выводил свои отряды из окружения. Тех, кто умеет наладить общение внутри своего подразделение и кто пользуется доверием подчиненных", - говорится в сообщении советника главы МВД.