В районе Донецка 8 тысяч военных РФ - журналист
Бойцов АТО под Иловайском в секторе "Б" убивали части 106-й воздушно-десантной (Рязань) и 98-й воздушно-десантной (Иваново, Кострома) дивизий, 9-й мотострелковой (Нижний Новгород), 18-й мотострелковой (Чечня) бригад.
"Часть наших пленных вывезена на территорию Российской федерации", - написал на своей странице в Фейсбук журналист Юрий Бутусов.
"Группировка российских войск усилена частями спецназ ГРУ и артиллерийскими частями Северокавказского военного округа. Российская групировка занимает позиции в районе Донецка, Старобешево, Кутейниково, Нового Света. Общая численность группировки в этом районе составляет не менее 6 батальонно-тактических групп плюс части усиления - не менее 7-8 тысяч человек. Противник подтягивает тылы и снабжение", - написал он.
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По данным Бутусова, российская армия организовывает свои базы прямо в украинских насленных пунктах, готовит их для круговой обороны: "Огневые позиции строят среди жилых домов".
"Украинские войска пытаются стабилизировать линию фронта и остановить российское вторжение. Никто не сдается - Вооруженные силы, Нацгвардия, батальоны МВД продолжают защищать Украину", - подчеркивает журналист.